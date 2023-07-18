استئناف حركة الحافلات من روستوف إلى القرم عبر طريق بديل

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، وقوع انفجارات عدة بجسر القرم، مشيرة إلى تعليق حركة القطارات على الجسر.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.