الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على نقل أصول نووية أمريكية إلى سول

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى يونيو الماضى، وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان فى كوريا الجنوبية بعد اتفاق بين واشنطن وسول، الأمر الذى اعتبرته كوريا الشمالية بأنه "ابتزاز نووى صارخ ضدها وضد دول المنطقة ويشكل تهديدا خطيرا للسلام.

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