العالم اليوم - شكل الآيفون المستقبلي قد يكون مثل السجادة

انتم الان تتابعون خبر شكل الآيفون المستقبلي قد يكون مثل السجادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:20 مساءً - لم تطلق شركة "أبل" الأميركية هاتف آيفون قابلا للطي مثل منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ"، واستغرب الكثيرون ذلك.

لكن "أبل" قد توظف براءة اختراع جديدة تجعل من هاتفها الشهير "آيفون" قابلا للدوران ليبدو مثل السجادة أو لفافة ورق.

وتنحني شاشة الهاتف الرفيعة، وفقا لبراءة الاختراع، عند محاور معينة.

ويحتوي الجهاز المستقبلي على طبقة حماية من الزجاج لحماية الواجهة من الخدوش وأي أضرار أخرى تلحق به مع تكرار عمليات فتحه وإغلاقه.

واقترحت براءة الاختراع إضافة طلاءات إلى الطبقة الخارجية ضد الضباب والانعكاس والكهرباء الساكنة.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها الجديد "آيفون 15" في سبتمبر المقبل، لكن لا يتوقع أن يظهر "الهاتف السجادة" في هذا الحدث المنتظر، فأقرب موعد ممكن هو عام 2024.

ومع ذلك، فقد حصلت شركة "أبل" على العديد من براءات الاختراع التي لم تتحول أبدا إلى تقنيات حقيقية.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الابتكار الجديد يمكن أن يمثل نافذة لما سيكون عليه شكل الهواتف في المستقبل.

وكانت الهيئة المسؤولة عن براءات الاختراع قد نشرت قبل أيام عن براءة الاختراع هذه، علما بأن القائمين عليها قدموا طلبا بشأنها في نوفمبر الماضي.

وأدرجت براءة الاختراع هاتف "آيفون" والحاسوب اللوحي "آيباد" كمرشحين محتملين لهذه التقنية.