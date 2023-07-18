العالم اليوم - بالفيديو.. انتقام روسيا ليلا بعد "هجوم الجسر"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انتقام روسيا ليلا بعد "هجوم الجسر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:20 مساءً - بعد يوم من الهجوم على جسر القرم، دمرت موسكو مواقع استخدمت للتحضير للهجوم، في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن روسيا شنت ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على جنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وجاء الهجوم على أوديسا، أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، في أعقاب تعهد روسيا بالانتقام بعد انفجار على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الاثنين، ألقت موسكو باللوم فيه على أوكرانيا.

وأظهرت لقطات فيديو الهجوم الروسي الليلي على أوديسا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن جميع صواريخ كاليبر الستة التي تم إطلاقها ليلا و31 من أصل 36 طائرة مسيرة أسقطت.

تم إسقاط الصواريخ ومعظم الطائرات بدون طيار فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، بينما تم تدمير الباقي فوق المناطق الشرقية من دونيتسك وخاركيف ودنيبروبتروفسك.

وقالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا إن الحطام المتساقط وموجات الانفجار دمرت عدة منازل وبنية تحتية لميناء غير محدد في أوديسا لكنها لم تذكر تفاصيل تذكر.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن رجلا مسنا أصيب.

وتعرضت أوديسا للهجوم في كثير من الأحيان منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، على الرغم من أن الميناء كان جزءا من صفقة بوساطة الأمم المتحدة تسمح بتصدير الحبوب بشكل آمن من البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا الاثنين.