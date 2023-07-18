جدة - نرمين السيد - ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى - الإفريقى يومى 27 و28 يوليو فى سان بطرسبرج. وأقيمت مثل هذه القمة للمرة الأولى فى أكتوبر 2019 فى سوتشى تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: 49 دولة أكدت حضورها قمة «روسيا- إفريقيا» فى سان بطرسبرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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