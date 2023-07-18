مراسل القاهرة الإخبارية: حادث القرم يتسبب فى تداعيات أمنية بعدة مدن

جدة - نرمين السيد - تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجوم الذى شهده جسر القرم أمس الإثنين، والذى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، إذ نُظر إلى الحادث على أنه امتداد لسلسلة من الحوادث التى استهدفت الجسر خلال الأشهر القليلة الماضية.





وقال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، إن الحادث كان له عدد من التداعيات على مستوى المُواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، إذ نفذت موسكو عدة هجمات صاروخية وجوية، استهدفت مواقع مُتفرقة من الأراضى الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية، نجحت فى التصدى لهذه الهجمات كافة، إلا أن الشظايا الناتجة عن تحطم الصواريخ تسببت فى بعض الأضرار بمدينة أوديسا.

وأشار إلى خطورة الوضع الأمنى فى العديد من المناطق الأوكرانية، وبالأخص كوبيانسك وليمان، خاصة أنهما شهدتا 88 هجمة للجيش الروسى خلال الحرب.

وأشار إلى أن أوكرانيا شهدت أخيرًا وصول مجموعات من دبابات ليوبارد، بالإضافة إلى أنواع مُختلفة من الصواريخ، كجزء من الدعم الغربى الذى تم التعهد به.

وكانت السُلطات الروسية، أكدت أن جسر القرم استهدف بواسطة مُسيرتين أوكرانيتين، وأنه سيتم فتح تحقيق جنائى حول حادث الجسر.

من جانبها، قالت ناتاليا هومينيوك، المُتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، فى وقت سابق اليوم، إن حادث جسر القرم يُمكن أن يكون عملًا استفزازيًا من جانب موسكو.

وأضافت "هومينيوك" لمحطة رادا التلفزيونية الأوكرانية "إثارة مثل هذه الاستفزازات التى أعلنت عنها سُلطات الاحتلال فى القرم بصخب كبير على الفور، هى طريقة نمطية لدى سُلطات القرم والدولة المعتدية لحل المشكلات"، حسب وكالة أنباء "رويترز".