وقال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، إن الحادث كان له عدد من التداعيات على مستوى المُواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، إذ نفذت موسكو عدة هجمات صاروخية وجوية، استهدفت مواقع مُتفرقة من الأراضى الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف أن القوات الأوكرانية، نجحت فى التصدى لهذه الهجمات كافة، إلا أن الشظايا الناتجة عن تحطم الصواريخ تسببت فى بعض الأضرار بمدينة أوديسا.
وأشار إلى خطورة الوضع الأمنى فى العديد من المناطق الأوكرانية، وبالأخص كوبيانسك وليمان، خاصة أنهما شهدتا 88 هجمة للجيش الروسى خلال الحرب.
وأشار إلى أن أوكرانيا شهدت أخيرًا وصول مجموعات من دبابات ليوبارد، بالإضافة إلى أنواع مُختلفة من الصواريخ، كجزء من الدعم الغربى الذى تم التعهد به.
وكانت السُلطات الروسية، أكدت أن جسر القرم استهدف بواسطة مُسيرتين أوكرانيتين، وأنه سيتم فتح تحقيق جنائى حول حادث الجسر.
من جانبها، قالت ناتاليا هومينيوك، المُتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، فى وقت سابق اليوم، إن حادث جسر القرم يُمكن أن يكون عملًا استفزازيًا من جانب موسكو.
وأضافت "هومينيوك" لمحطة رادا التلفزيونية الأوكرانية "إثارة مثل هذه الاستفزازات التى أعلنت عنها سُلطات الاحتلال فى القرم بصخب كبير على الفور، هى طريقة نمطية لدى سُلطات القرم والدولة المعتدية لحل المشكلات"، حسب وكالة أنباء "رويترز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: حادث القرم يتسبب فى تداعيات أمنية بعدة مدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.