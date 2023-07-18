الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لموجات حر أكثر شدة

جدة - نرمين السيد - وكانت أوروبا قد شهدت خلال الأيام الماضية حرائق غابات واسعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع عدم وجود أى إشارة على انحسار موجة الحر الشديدة.
وتشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان، ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة، فيما ستتعرض دول أخرى فى القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.
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