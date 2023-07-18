الدفاع الروسية: قواتنا تقدمت أكثر من 2 كيلومتر شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها استعادت 7 كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت المدمرة فى شرق أوكرانيا، التى يحتلها الروس منذ مايو، بعد معارك شرسة.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانية: "خلال الأسبوع الماضى ونتيجة لتحسن التموضع والانتشار التكتيكى على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا 7 كيلومترات مربعة"، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت "ماليار" أكدت فى وقت سابق، أن بلادها تحرز تقدمًا قرب مدينة باخموت فى شرق البلاد، التى سيطرت عليها القوات الروسية، مايو الماضى، بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية فى الحرب.