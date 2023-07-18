سول: يجب أن نجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الردع الموسع لدرجة تجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أعلن مكتبه، وأوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأدلى "يون" بهذا التصريح، حيث انضم للجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، التى ضمت كبار مسؤولى الأمن الوطنى وكبار مسؤولى الدفاع من الجانبين لمناقشة سُبل تعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، بما فى ذلك الأسلحة النووية.

ونقل المتحدث الرئاسى لى دو-وون، عن الرئيس قوله "يتعين على المجموعة الاستشارية النووية تعزيز مصداقية الردع الموسع للاستجابة بشكل شامل للتهديدات النووية الصاروخية المتقدمة الكورية الشمالية".

وقال يون "كما حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن فى أبريل من أن النظام الكورى الشمالى سيواجه نهايته فى حالة القيام بهجوم نووى، علينا تقوية مصداقية الردع الموسع من خلال التحالف النووى الكورى الأمريكى لضمان أن كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية".

كما طلب يون من المسؤولين أن يتوصلوا سريعًا إلى تدابير ملموسة للوفاء بالتزام الزعيمين، بتعزيز الردع الموسع، قائلًا إن الاهتمام العام بالمجموعة الاستشارية النووية مرتفع.

وتهدف المجموعة الاستشارية النووية إلى تعزيز الردع الموسع ومناقشة التخطيط النووى والاستراتيجى، وإدارة التهديدات التى تمثلها كوريا الشمالية على نظام منع الانتشار النووى.