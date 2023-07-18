الكرملين: أوكرانيا استغلت ممر الحبوب بالبحر الأسود لأغراض عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا استغلت ممر الحبوب بالبحر الأسود لأغراض عسكرية.

وتابع الكرملين، أن الدول الإفريقية الأكثر فقرا لم تستفد من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الإثنين، توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية إن "روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنسانى البحرى فى البحر الأسود"، مضيفة أن "روسيا تعيد نظام (منطقة خطرة) بشكل مؤقت فى شمال غرب البحر الأسود".