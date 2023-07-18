الرئيس الصينى يجرى محادثات مع نظيره الجزائرى فى بكين

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الصينى، شى جين بينج، محادثات موسعة مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الشعب فى بكين، حيث حضر هذه المحادثات كبار مسؤولى البلدين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا للرئاسة الجزائرية، فقد حل تبون بالعاصمة الصينية، أمس الإثنين، فى إطار زيارة دولة، "تندرج فى إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة، وتقوية التعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين".

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