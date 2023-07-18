كيرى: التعاون فى مجال المناخ يمكن أن يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الصينية

وقال كيرى لوانج فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، إن المحادثات قد تمثل بداية جديدة للعلاقات بين أكبر بلدين مسؤولين عن انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحرارى فى العالم، والتى توترت بسبب خلافات حول تايوان والتجارة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف كيرى "نأمل فى أن تكون هذه بداية صيغة جديدة للتعاون والقدرة على تسوية الخلافات بيننا".
كما أضاف، "متفائلون للغاية إذ يمكن أن تكون هذه بداية ليس لحوار بينى وبينك بشأن المناخ فحسب وإنما أيضًا لنتمكن من البدء فى تغيير العلاقة الأوسع نطاقًا".
ووصف وانج كيرى بأنه "صديق قديم" وقال إنهما عملا سويًا "لحل مجموعة من المشكلات بين الجانبين".
وزيارة كيرى الثالثة إلى الصين كمبعوث للمناخ تمثل الاستئناف الرسمى لدبلوماسية المناخ على أعلى المستويات بين البلدين.
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