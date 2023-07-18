ما هى تداعيات تعليق اتفاق الحبوب؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الخبراء، فإن وقف تصدير الحبوب، قد ينذر بأزمة عالمية، كذلك من شأنه أن يؤدى إلى اندلاع أزمة غذاء.
هذا ما أكدته أيضا منظمة الأمم المتحدة، إذ حذرت من وقوع مجاعة خاصة فى البلدان الفقيرة، وقالت إن أسعار السلع الأساسية سترتفع بشكل كبير، مشيرة إلى أن 500 مليون شخص حول العالم باتوا فى مرمى الخطر.
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