ووفقا للقناة، تم انتشال جثة أخيرة من طريق تحت الأرض كان مغمورًا بالمياه فى مدينة تشونج جو بإقليم تشونج تشيونج الشمالى، وبهذا انتهت عمليات البحث عن المفقودين.
وظل 9 أشخاص فى عداد المفقودين من بينهم 8 أشخاص فى بلدة يى تشيون بإقليم كيونج سانج الشمالى، وشخص واحد فى مدينة بوسان.
وغمرت الأمطار الغزيرة 274 منزلًا، ودمرت 46 منزلًا، كما أتلفت 26.933.5 هكتار من المحاصيل و180.6 هكتار من الأراضى الزراعية.
وتسببت الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية فى نفوق ما مجموعه 579 ألف رأس من الماشية، بما فى ذلك 533 ألف دجاجة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، إنه من المتوقع هطول ما بين 100 - 200 ملم من الأمطار فى إقليمى تشونج تشيونج الجنوبى والشمالى والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو خلال يومى 18 و19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 41 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.