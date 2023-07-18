كوريا الجنوبية.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 41 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قال المقر المركزى لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات فى البلاد ارتفعت بمقدار ضحية واحدة إلى 41 قتيلا، بينما لا يزال 9 أشخاص فى عداد المفقودين حتى صباح اليوم، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقا للقناة، تم انتشال جثة أخيرة من طريق تحت الأرض كان مغمورًا بالمياه فى مدينة تشونج جو بإقليم تشونج تشيونج الشمالى، وبهذا انتهت عمليات البحث عن المفقودين.

وظل 9 أشخاص فى عداد المفقودين من بينهم 8 أشخاص فى بلدة يى تشيون بإقليم كيونج سانج الشمالى، وشخص واحد فى مدينة بوسان.

وغمرت الأمطار الغزيرة 274 منزلًا، ودمرت 46 منزلًا، كما أتلفت 26.933.5 هكتار من المحاصيل و180.6 هكتار من الأراضى الزراعية.

وتسببت الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية فى نفوق ما مجموعه 579 ألف رأس من الماشية، بما فى ذلك 533 ألف دجاجة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، إنه من المتوقع هطول ما بين 100 - 200 ملم من الأمطار فى إقليمى تشونج تشيونج الجنوبى والشمالى والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو خلال يومى 18 و19.