الجنائية الدولية تطلق منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:29 مساءً - من المقرر أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية منصة إلكترونية تتيح للفلسطينيين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن هذه المنصة، التي سيتم إطلاقها اليوم أو يوم غد الأربعاء، ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.

وأضاف عوض الله، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني. مشددا على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.

ومن جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم، مشيرا لأهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وذلك لهدف تقديم مجرمي الحرب للمحاسبة والعدالة الدولية.

وأوضح أنه “في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض له كذا تصرفات غير مسؤولة”.

وأضاف جبارين أن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.