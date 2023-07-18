العالم اليوم - نظام غذائي للمحافظة على رشاقة جسمك خلال الصيف

انتم الان تتابعون خبر نظام غذائي للمحافظة على رشاقة جسمك خلال الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:20 مساءً - يرتبط فصل الصيف عادة بموسم الإجازات والرحلات والمناسبات العائلية وتنوع المأكولات، مما يعرض العديد من الأشخاص لزيادة في الوزن وتغيرات في الجسم، لذلك يجب أن نتبع نظاما غذائيا سليما يسهم في الحفاظ على رشاقة أجسامنا خلال الصيف؟.

تتنوَّع خلال فصل الصيف المأكولات من حلوياتٍ ومشروبات باردة مليئة بالسكريّات، ويشهد النظام الغائي عادات جديدة مرتبطة بأجواء العطل والرحلات والسفر، وما يرافقها من رغبة في الترفيه والخروح من أجواء العمل أو الدراسة وروتين الاشهر الماضية.

وترى أخصائية التغذية، دانا حموي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن الحفاظ على جسم رشيق خلال فصل الصيف ليس بالأمرر الصعب رغم أجواء الراحة والإجازات، وذلك من خلال الاقتداء بنصائح غذائية بسيطة والاستمتاع بالفواكه والخضر المميزة لهذا الفصل مثل:

تناول ملقعة طعام زيت الزيتون في بداية اليوم كونه يساعد على تكوين معدة مسطحة.

شرب كمية كبيرة من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

تجنب شرب السوائل الباردة مثل العصائر والمشروبات الغازية.

شرب القهوة البيضاء والمتكونة من ماء ساخن مع شريحة ليمون وقطرات ماء الزهر، وذلك بعد كل وجبة رئيسية لانها تساعد على تحسين الهضم وتفرز مضادات أكسدة مفيدة.

الحفاظ على طبق السلطة بشكل يومي على مائدة الطعام، مع التنويع في انواع خضر الموسم.

تناول فواكه الموسم وخاصة البطيخ بشكل يومي لما يوتوفر عليه من سوائل وفيتامين ومضادات أكسدة تسهم في الحفاظ على وزن صحي.

تناول ملعقة بذور الشيا بشكل يومي في نظام الغذاء وخاصة بالنسبة للسيدات لانه علاج لتساقط الشعر.

الحرص على النوم بساعات كافية للجسم يوميا.

سحر الفواكه الموسمية

وشددت أخصائية التغذية على أهمية تناول الأطعمة الموسمية خلال فصل الصيف، حيث تملك هذه الأطعمة خصائص فريدة لها مفعول السحر على جسم الإنسان، وذلك لما لهذه الأطعمة من فوائد صحية كبيرة، من أبرزها:

الطماطم:

تقطيع كوب واحد من الطماطم في طبق السلطة يوفر ما يصل إلى 40 % من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين C و 20 % من فيتامينA اليومي.

الأفوكادو:

مليئة بالألياف، الفيتامينات، B5 ، B6 ،C، K، الفولات والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا.

الخضروات الورقية:

مثل السبانخ ،الخس ، البقدونس والسلق السويسري، تحتوي على البروتين والحديد ومليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتصلحها وفيتامينات C و A بالإضافة إلى فيتامينات B والألياف.

البطيخ:

يحتوي البطيخ على أعلى تركيز من الليكوبين والماء في أي فواكه أو خضار طازجة لذلك انغمس في تناول هذه الفاكهة الحلوة طوال أشهر الصيف.

التوت:

له قيمة غذائية فريدة وفوائد وظيفية خاصة، حيث أن جميع أنواع التوت تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، الألياف وفيتامين سي.