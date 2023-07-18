الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية إلى رئيس إفريقيا الوسطى، فوستين توادير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.





نقل الرسالة المستشار بالديوان الملكى، أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس إفريقيا الوسطى له، اليوم الثلاثاء، فى بانجى العاصمة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما نقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما حمّله "توادير" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولى العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعمها وتطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 فى مدينة الرياض، فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذى يأتى انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.

كما أعرب "توادير" عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" فى المملكة العربية السعودية هذا العام.