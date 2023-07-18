الكرملين: شحن حبوب البحر الأسود دون ضمانات أمنية محفوف بالمخاطر

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود دون ضمانات أمنية من روسيا أمر ينطوى على مخاطر، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".





وأشار الكرملين إلى أن أوكرانيا تستخدم تلك المياه فى أنشطة عسكرية، بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية. وقال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، فى إفادة، إن موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لها بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب، الذى توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، مؤكدًا أن روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب.

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