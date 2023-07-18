روسيا تدمر مدرعة أمريكية متطورة بطائرة مسيرة انتحارية

جدة - نرمين السيد - قالت الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطنى فى روسيا، اليوم الثلاثاء، إن جنود الحرس الروسى دمروا مدرعة أمريكية من طراز "برادلى" فى منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدميرًا كاملًا، وذلك باستخدام طائرة مسيرة من طراز "كاميكازى"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأشارت الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطنى الروسى إلى أنه لا يمكن استعادة شىء من معدات الدبابة الأمريكية المدمرة حاليًا. وجاء فى بيان الحرس الوطنى، أن عربة مدرعة أمريكية الصنع، اكتشفتها القوات الخاصة التابعة لقيادة العمليات فى أثناء الاستطلاع الجوى، أُصيبت بضربة دقيقة من قبل طائرة مُسيرة انتحارية "كاميكازى"، وسجلت أجهزة التحكم المرفقة انفجار ذخيرة المدرعة العسكرية المعادية، مع عدم إمكانية استعادة أى شيء منها. وبدأ الهجوم المضاد الأوكرانى فى جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفى اتجاهات زابوريجيا فى 4 يونيو الماضى، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما فى ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.

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