روسيا: أوكرانيا تحولت لـ «شركة عسكرية خاصة للدول الغربية»

جدة - نرمين السيد - قال بوليانسكى - خلال اجتماع لمجلس الأمن- إن "أوكرانيا تحولت فى الواقع إلى شركة عسكرية خاصة للدول الغربية التى تشن حربا بالوكالة ضد موسكو.. ووقعت السلطات الأوكرانية بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق مع موسكو فى مارس 2022 لكنها رفضت بعد ذلك حل النزاع سلميًا الذى تورطت فيه المملكة المتحدة بشكل مباشر".

وأشار النائب الأول للمندوب الروسى إلى أن "هذه كانت حقا مرحلة ساخنة من حرب حلف شمال الأطلسى (الناتو) بالوكالة ضد روسيا حتى بدأت آخر حرب أوكرانية وتحولت أوكرانيا فى الواقع إلى شركة عسكرية خاصة استأجرتها واشنطن ولندن وبروكسل".

وأوضح الدبلوماسى الروسى أنه "كان على روسيا الدفاع عن المدنيين بعد أن رفضت أوكرانيا ورعاتها الغربيون تنفيذ اتفاقيات مينسك التى وافق عليها مجلس الأمن الدولى".

وأضاف النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، "اليوم، نعلم على وجه اليقين أن هذه الوثيقة كانت على مدار سنوات بمثابة غطاء لأنشطة الدول الغربية التى تهدف إلى إعداد أوكرانيا للحرب ضد روسيا".