بريطانيا.. مشروع قانون يمنع المهاجرين غير النظاميين من طلب اللجوء

جدة - نرمين السيد - أقر البرلمان البريطانى، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمنع المهاجرين الذين وصلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانونى من طلب اللجوء، وهو ما يعتبر حجر الزاوية فى مشروع ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ووعد رئيس الوزراء البريطانى بوقف وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده، عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، تنطلق غالبًا من السواحل الفرنسية القريبة. وأبرمت بريطانيا، العام الماضي، اتفاقًا مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين، لكن لم يتم تنفيذ أى عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل. وكان مقررًا إجراء أول عملية ترحيل فى يونيو 2022، إلا إن الرحلة الجوية أُلغيت بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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