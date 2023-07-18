العالم اليوم - السعودية وتركيا.. تفاصيل إنتاج مسيّرات بيرقدار المشترك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 05:18 مساءً - أعلنت شركة "بايكار" التركية، الثلاثاء، أن الاتفاق الذي أبرمته السعودية لشراء طائرات "بيرقدار " المسيّرة يشمل التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

تفاصيل الاتفاق قالت شركة "بايكار" المطورة لمسيّرات "بيرقدار " في بيان: عبر الاتفاق الشامل، سيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا.

أضافت أنه سيكون هناك إنتاج المشترك لهذه المسيّرات.

أكدت أن الغاية هي النهوض بقدرات تطوير التكنولوجيا الفائقة في البلدين. "واس": عقدان مع "بيرقدار" ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أن السعودية وقعت عقدين مع شركة "بَايكر" التركية.

وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

ومن الجانب التركي، لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا. وجاء توقيع العقدين خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة، الاثنين. معلومات عن "بايكار"و"بيرقدار" تقول الشركة التركية إن الصادرات تشكل 75 بالمئة من إيراداتها منذ أن بدأت الأبحاث والتطوير في مجال الطائرات المسيرة عام 2003.

وبلغت صادرات الشركة العام الماضي 1.18 مليار دولار، كما بلغ حجم مبيعاتها 1.4 مليار دولار.

وقالت إنها وقعت اتفاقيات تصدير مع 30 دولة لطائراتها المسيرة القتالية من طراز "بيرقدار تي.بي2" ومع 6 دول للطائرات القتالية الأكبر حجما من طراز "بيرقدار أقينجي".

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