الكرملين: روسيا مستعدة لتزويد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

وقال بيسكوف - فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية" - إن "روسيا تتمسك بموقفها فى هذا الصدد، ونتواصل بشكل مستمر مع شركائنا الأفارقة، وستتم مناقشة إمدادات الحبوب من روسيا إلى إفريقيا فى القمة الروسية الإفريقية المقررة فى أواخر يوليو الجارى".
وأضاف أن "ما حدث مع صفقة الحبوب ليس ذنب السيد (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش أو الأمم المتحدة، فنحن نقدر عاليا دور السيد جوتيريش فى إبرام هذه الاتفاقيات ونقدر عالياً جهوده فى محاولة إقناع الدول الأوروبية بالوفاء بالالتزامات، التى تعهدت بها.. للأسف، لم تلتزم الدول الأوروبية".
وأعلن بيسكوف، أمس الاثنين، انتهاء اتفاقية الحبوب فى 17 يوليو الجارى، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسى منها.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أبلغت، أمس الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد اتفاقية الحبوب.
وتشمل مبادرة البحر الأسود، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، من قبل ممثلى روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود عبر ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا. ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك فى إسطنبول.
وأشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية لدوله وليس إلى الدول المحتاجة فى إفريقيا.
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