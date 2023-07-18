الشرطة الباكستانية: جرحى جراء تفجير انتحارى فى بيشاور

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة الباكستانية فى وقت سابق من اليوم، أن تفجيرًا انتحاريًا وقع بالقرب من سيارة لقوات الأمن فى منطقة حيات أباد فى بيشاور. ووصفت الشرطة إصابات بعض الجرحى بأنها "حرجة".

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