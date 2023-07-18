الجزائر والصين توقعان على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام المحادثات التى جمعت الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بنظيره الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، بقصر الشعب ببكين. وشملت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين الجزائرى والصينى مجالات النقل والسكك الحديدية والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والشؤون الخارجية والتعاون التجارى والاستثمارى والرياضة والبحث العلمى والقضاء والحوكمة، فضلا عن مجال التنمية الاجتماعية، والتعاون فى مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية. ويقوم الرئيس الجزائرى بزيارة رسمية إلى الصين منذ أمس الإثنين، على رأس وزارى هام يضم قطاعات الخارجية والمالية، والطاقة، والصناعة، والإسكان، والبريد والمؤسسات الناشئة.

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