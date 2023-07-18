وزير الدفاع الصينى يجرى محادثات مع هنرى كيسنجر فى بكين

وبحسب بيان أصدرته الوزارة، قال لى شانج إن "الاتصالات الودية" بين الصين والولايات المتحدة "دُمرت" لأن "بعض الأشخاص فى الولايات المتحدة لم يلتقوا بالصين فى منتصف الطريق".
وذكر البيان أن كيسنجر قال خلال الاجتماع إنه كان "صديقا للصين"، مضيفا: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا الصين التعامل مع بعضهما الآخر كخصم. إذا خاض البلدان حربا، فلن تؤدى إلى أى نتائج ذات مغزى للشعبين"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى" إن الصينية.
وتأتى الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكى الأسبق البالغ من العمر 100 عام فى الوقت الذى يزور فيه جون كيرى، المبعوث الأمريكى للمناخ، بكين للقاء مسؤولين صينيين لمناقشة كيفية تعاون البلدين فى مواجهة أزمة المناخ.
وكيرى هو الأحدث فى سلسلة من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين سافروا إلى الصين هذا الصيف، بعد أن أتم وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، زيارة طال انتظارها الشهر الماضى.
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