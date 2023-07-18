العالم اليوم - فتيات مصر للسلة يخسرن أمام كندا بفارق 56 نقطة

انتم الان تتابعون خبر فتيات مصر للسلة يخسرن أمام كندا بفارق 56 نقطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 06:22 مساءً - انتهت مباراة منتخب مصر للسيدات تحت سن 19 عاما، الثلاثاء، بهزيمة أمام المنتخب الكندي في نهاية مباريات الدور الأول من مونديال الناشئات لكرة السلة.

وتغلبت كندا على مصر بواقع 100 نقطة مقابل 44.

وكانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى أمام تشيك، لكنها تمكنت من الفوز على الصين في المباراة الثانية بعدما قلبت نتيجة في "ريمونتادا" تاريخية.

وتجري بطولة كأس للعالم في كرة السلة للناشئات تحت سن 19 عاما في إسبانيا.

وطبقا لنظام البطولة، فإن هناك 4 مجموعات في كل واحدة منها 4 منتخبات، وتتأهل إلى الدوري الثاني كل الفرق المشاركة في دوري المجموعات، وتتأهل الفرق الفائزة في هذا الدور إلى الدور الربع النهائي.