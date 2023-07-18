وزير الدفاع العراقى: نجاحنا فى دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن تصريح وزير الدفاع العراقى جاء خلال استقباله وزير الجيوش الفرنسى سباستيان لوكورنو‏، حيث بحثا الأمن الإقليمى والتعاون المشترك بين البلدين.

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