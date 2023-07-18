«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على دول الجوار

وبحسب التقرير، قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن الحرب فى أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى تحديث الجيش البريطانى لأنه تخلف عن نظرائه، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الأزمة، بما يضمن أن تكون المملكة المتحدة مستعدة لأى صراعات مستقبلية.
وقال والاس: "لقد حفزت الحرب فى أوكرانيا العقول، فهناك خصم حقيقى عدوانى بشكل لا يصدق يكسر كل قواعد الحرب فى أوروبا، ويخوض حربًا تهدف إلى تدمير دولة بشكل فعال، ومنذ أن توليت المسؤولية قبل 4 سنوات بدأنا التحديث، وأطلقنا العنان للتحديث فى مجموعة كاملة من المجالات الرئيسة".
كما أشار تقرير قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تصريحات وزير الدفاع البريطانى تزامنت مع ما كشفه رئيس الأركان البريطانى الأدميرالى تونى راداكين بأن الحرب فى أوكرانيا كانت جرس إنذار لقواته، إذ إن تطورات الأزمة تشير إلى ضرورة أن تكون بلاده أسرع فى الاستحواذ على أسلحة الغير.
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