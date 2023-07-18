أوكرانيا: روسيا حشدت 100 ألف جندى و900 دبابة فى المنطقة الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تعزز احتياطاتها فى محور باخموت لإيقاف تقدم القوات الأوكرانية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





أشار الجيش الأوكرانى إلى أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندى، وأكثر من 900 دبابة فى المنطقة الشرقية.

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الإثنين، استعادة 7 كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت المدمرة فى شرق أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضى، من أيدى القوات الروسية التى تسيطر على المدينة منذ مايو، بعد معارك شرسة.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانية: "خلال الأسبوع الماضى ونتيجة لتحسن التموضع والانتشار التكتيكى على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا 7 كيلومترات مربعة"، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت "ماليار" أكدت فى وقت سابق، أن بلادها تحرز تقدمًا قرب مدينة باخموت فى شرق البلاد، التى سيطرت عليها القوات الروسية، مايو الماضى، بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية فى الحرب.

وأوضحت أنه يتم إحراز تقدم تدريجى فى منطقة باخموت، كما أن هناك تقدمًا يوميًا فى الجهة الجنوبية منها، كما تسعى القوات الأوكرانية للحفاظ على مواقعها فى الجهة الشمالية، حسب وكالة أنباء "فرانس برس".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى: "على مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة فى قطاع كوبيانسك فى منطقة خاركيف، نحن فى موقف دفاعى بالوقت الراهن"، مضيفة أن هذه المنطقة تشهد معارك شرسة، ما يؤدى إلى تغير المواقع بصورة يومية.