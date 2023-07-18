مصادر: واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار قريبا

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن واشنطن ستعلن قريبًا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت، أمس الإثنين، أن واشنطن ستخصص 500 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية لحساب أوكرانيا.

كما وقَّع بنك الاستثمار الأوروبى EIB مع وزراء 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، قبل أسبوع، خطابات نوايا لصندوق الاتحاد الأوروبى الأوروبى الخاص بأوكرانيا من أجل دعم أجندة أوكرانيا الخاصة بالانتعاش وإعادة الإعمار.

وتشمل الدول الأعضاء التى أعلنت نيتها المساهمة فى الصندوق: "فرنسا 100 مليون يورو، وأيرلندا 7 ملايين يورو، وإيطاليا 100 مليون يورو، ولاتفيا 7 ملايين يورو، وليتوانيا 10 ملايين يورو، ولوكسمبورج 1.3 مليون يورو، وبولندا 25 مليون يورو، وسلوفاكيا 5 ملايين يورو، وإسبانيا 70 مليون يورو، وهولندا 52 مليون يورو.

وأكد عدد من الدول الأعضاء عزمهم على المساهمة فى الصندوق بالمبالغ التى سيتم الانتهاء منها، وتشمل هذه الدول بلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان. ومن المتوقع أن يزداد حجم الصندوق مع الالتزامات المستقبلية.

وسيمكن الصندوق بنك الاتحاد الأوروبى من الحفاظ على دعمه لـ أوكرانيا وسيكون بمثابة حل مؤقت للجسر حتى تصبح تدابير الاتحاد الأوروبى طويلة الأجل متاحة.