روسيا: التكلفة الأولية لترميم جسر القرم تبلغ حوالى 17 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - كشف نائب رئيس الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن التكلفة الأولية لترميم جسر القرم تبلغ حوالى 17 مليون دولار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت السلطات الروسية، أمس الإثنين، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، حيث وقعت انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث.

ورجحت مصادر عسكرية روسية، أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو، حيث اتهمت متحدثة الخارجية الروسية نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابى من جانب أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو سترد على هجوم جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تعد خيارات مناسبة.

وأشار بوتين، إلى أنهم ينتظرون مقترحات لتحسين الأمن على جسر القرم، مشددًا على أن الهجوم الإرهابى على جسر القرم ليس له قيمة عسكرية، منوهًا بأن جسر القرم تعرض لأضرار خطيرة بسبب هجوم أوكرانيا.