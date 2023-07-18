أوستن: سنبذل كل ما فى وسعها لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما فى وسعها لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوى، معلنًا استمرار واشنطن فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16".





وأضاف الوزير الأمريكى خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، أنهم سيدعمون أوكرانيا مهما طال الأمد، لافتًا إلى أن أوكرانيا بحاجة لذخائر والاتحاد الأوروبى يساعد فى ذلك.

وتابع أوستن، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتقد أنه سيسيطر على كييف فى غضون أيام.

ومن جانبه، أكد الجنرال مارك ميلى، رئيس الأركان الأمريكى، خلال المؤتمر الصحفى، أنهم مستمرون فى تدريب القوات الأوكرانية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الهجوم الأوكرانى المضاد يسير ببطء.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكى، أن "روسيا لم تحقق أهدافها من حربها فى أوكرانيا".