وأضاف الوزير الأمريكى خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، أنهم سيدعمون أوكرانيا مهما طال الأمد، لافتًا إلى أن أوكرانيا بحاجة لذخائر والاتحاد الأوروبى يساعد فى ذلك.
وتابع أوستن، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتقد أنه سيسيطر على كييف فى غضون أيام.
ومن جانبه، أكد الجنرال مارك ميلى، رئيس الأركان الأمريكى، خلال المؤتمر الصحفى، أنهم مستمرون فى تدريب القوات الأوكرانية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الهجوم الأوكرانى المضاد يسير ببطء.
وأضاف رئيس الأركان الأمريكى، أن "روسيا لم تحقق أهدافها من حربها فى أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوستن: سنبذل كل ما فى وسعها لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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