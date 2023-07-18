«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا فى البحر

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، مساء اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا فى البحر، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الردع الموسع لدرجة تجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية، حسبما أعلن مكتبه. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، التى ضمت كبار مسؤولى الأمن الوطنى وكبار مسؤولى الدفاع من الجانبين لمناقشة سُبل تعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، بما فى ذلك الأسلحة النووية. ونقل المتحدث الرئاسى لى دو-وون، عن الرئيس قوله "يتعين على المجموعة الاستشارية النووية تعزيز مصداقية الردع الموسع للاستجابة بشكل شامل للتهديدات النووية الصاروخية المتقدمة الكورية الشمالية".

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