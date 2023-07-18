رئيس الأركان الأمريكى: مستمرون فى تدريب القوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع لويد أوستن، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكى، أن "روسيا لم تحقق أهدافها من حربها فى أوكرانيا"، لافتًا إلى أن روسيا استمرت فى حربها الغادرة على مدار أكثر من 500 يوم، لكن أوكرانيا كانت صامدة.

واعتبر الجنرال الأمريكي أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا غير عادلة، وتخلق الكثير من التهديدات، وأنها لم تكن حرب متوقعة، وكان لها أثرًا صعبًا على البنية التحتية الأوكرانية وأدى لنزوح الكثير من الشعب الأوكرانى.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قامت وحدها بتدريب أكثر من 15 ألف جندى أوكرانى، وستواصل هذا العمل لدعم الأوكرانيين.