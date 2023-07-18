جدة - نرمين السيد - قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن توقيف الرئيس الروسى فى فلاديمير بوتين، فى قمة "بريكس"، المقرر انعقادها فى جوهانسبرج، سيكون بمثابة إعلان حرب، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعرب الاتحاد الإفريقى، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لخروج روسيا من اتفاقية الحبوب. وأكد رامافوزا، فى وقت سابق، أن بلاده ستنظم قمة "بريكس" رغم مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وقال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد لدى مجموعة "بريكس"، شيربا أنيل سوكلال، فى مؤتمر صحفى سابق، إن "الرئيس سيريل رامافوزا قرر دعوة جميع القادة الأفارقة كجزء من توسيع نطاق تواصل بريكس، ولذا وجهنا دعوة إلى جميع القادة الأفارقة للحضور وإجراء حوار مع قادة بريكس". ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" فى مدينة جوهانسبرج فى أغسطس المقبل، وتضم المجموعة 5 اقتصادات صاعدة، وهى: "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا". وتولت جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة بريكس منذ مطلع يناير 2023، حيث تسلمت الرئاسة من الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جنوب إفريقيا: توقيف بوتين فى قمة بريكس بمثابة إعلان حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.