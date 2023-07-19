العالم اليوم - بالفيديو.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 01:23 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتصدي الدفاع الجوي لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وقالت "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء". ونشرت مواقع إخبارية سورية ورواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها لتصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي.

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