العالم اليوم - لقاء بايدن وهرتسوغ: التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 02:20 صباحاً - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ناقشا في اجتماع يوم الثلاثاء، عددا من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق البيان فقد تشاور الرئيسان بشأن التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وشراكة الدفاع الإيرانية المتنامية مع روسيا. وأوضح البيان أن المناقشات بين الطرفين تناولت الآتي: التأكيد على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، القائمة على أساس القيم الديمقراطية المشتركة.

الحاجة إلى نهج قائم على التوافق في حزمة الإصلاح القضائي.

التعاون الجاري لتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا للتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والأوبئة والأمن الغذائي.

جدد الرئيس بايدن التزامه بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

شدد الرئيس الأميركي على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية ومنع الأعمال الإرهابية.

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