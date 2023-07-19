البيت الأبيض: نعمل لحل قضية الجندى الأمريكى الذى احتجزته كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار لحل قضية الجندى الأمريكى الذى احتجزته كوريا الشمالية بعد اجتيازه الحدود، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن مواطنًا أمريكيًا يعتقد أنه محتجز فى كوريا الشمالية، بعد عبوره الحدود خلال جولة فى المنطقة الأمنية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقالت قيادة الأمم المتحدة فى تغريدة عبر تويتر، إنه تم اعتقاله خلال جولة أمنية مشتركة فى المنطقة بعد عبوره خط الترسيم العسكرى الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية. وقال البيان الخاصة بقيادة الأمم المتحدة: "عبر مواطن أمريكى فى جولة توجيهية للمنطقة الأمنية المشتركة، دون إذن، خط ترسيم الحدود العسكرية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نعتقد أنه محتجز حاليًا فى كوريا الديمقراطية ونعمل مع نظرائنا فى الجيش الشعبى الكورى لحل هذا الحادث".

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