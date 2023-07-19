جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين: "منذ إنشاء مجلس التنسيق بشأن تلبية مطالب الجيش، تم توسيع حجم الإنتاج بشكل كبير لجميع العناصر، مع الأخذ فى الاعتبار الطلب الإضافى لوزارة الدفاع، حيث تم إنشاء تصنيع المنتجات التى أثبتت جدواها، ويجرى توسيع القدرات الإنتاجية للمنتجات الجديدة القائمة على تجربة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح رئيس الوزراء الروسى، أن هذه المنتجات تشمل أسلحة وعربات قتالية، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات الفنية ومعدات الملاحة، مشيرا إلى وجود جهود الآن لتعديل سلاسل التوريد لضمان عدم انقطاع الإمدادات لبعض المكونات.
وقال ميشوستين: "من الأهمية فى المستقبل القريب إعادة توزيع العبء بين مؤسسات قطاع الدفاع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتوسيع التعاون ومساعدتها على حل مشاكل الموظفين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: حققنا طفرة كبيرة فى إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.