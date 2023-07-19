روسيا: حققنا طفرة كبيرة فى إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين: "منذ إنشاء مجلس التنسيق بشأن تلبية مطالب الجيش، تم توسيع حجم الإنتاج بشكل كبير لجميع العناصر، مع الأخذ فى الاعتبار الطلب الإضافى لوزارة الدفاع، حيث تم إنشاء تصنيع المنتجات التى أثبتت جدواها، ويجرى توسيع القدرات الإنتاجية للمنتجات الجديدة القائمة على تجربة العملية العسكرية الخاصة".

وأوضح رئيس الوزراء الروسى، أن هذه المنتجات تشمل أسلحة وعربات قتالية، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات الفنية ومعدات الملاحة، مشيرا إلى وجود جهود الآن لتعديل سلاسل التوريد لضمان عدم انقطاع الإمدادات لبعض المكونات.

وقال ميشوستين: "من الأهمية فى المستقبل القريب إعادة توزيع العبء بين مؤسسات قطاع الدفاع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتوسيع التعاون ومساعدتها على حل مشاكل الموظفين".