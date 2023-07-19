فلسطين تقدم احتجاجا جديدا لدى الأمم المتحدة ضد الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قدمت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أمس الثلاثاء، مذكرة احتجاج عاجلة لهيئة الأمم المتحدة فى رام الله، موجهة إياها للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، بشأن الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه بحق الكوادرالطبية والصحية.





جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها وزارة الصحة أمام هيئة الأمم المتحدة فى رام الله، بمشاركة ممثلين عن مقدمى الخدمات الطبية والصحية والإسعافية فى فلسطين، وممثلين عن النقابات الطبية والصحية، وكوادر طبية وصحية.

وقالت الكيلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين يعتدون بشكلٍ متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات والسيارات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبة بالتحرك الدولى العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون، كذلك، بوحشية على المواطنين الفلسطينيين ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطينى حملة عنيفة متصاعدة من الموت والدمار بقيادة العناصر الأكثر تطرفا فى قوة الاحتلال التى تدعو علنا إلى تدمير حياة الفلسطينيين.

وأضافت أنه منذ بداية عام 2023، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية العشرات من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القطاع الصحى والعاملين فيه، بما فى ذلك 15 هجوما على المستشفيات، و54 اعتداء على مركبات الإسعاف، و37 حادثة اعتداء على الكوادر العاملة فى المجال الصحى، و81 حادثة إعاقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لعمل المسعفين من الوصول إلى المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، إضافة للاعتداءات على أقسام الطوارئ فى العديد من المستشفيات.

وأكدت أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنسانى الدولى، وعلى العالم أجمع أن يقف وقفة جادة وإنسانية مع فلسطين وشعبها وضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتعمدة، مطالبة بحماية كافة العاملين فى المجال الصحى الإنسانى.