العالم اليوم - التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 14 شهرا

انتم الان تتابعون خبر التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 14 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) قد انخفض بأفضل من التوقعات إلى 7.9 بالمئة في يونيو مسجلا أدنى مستوى في 14 شهرا.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يونيو سينخفض إلى 8.2 بالمئة من 8.7 بالمئة في مايو، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا كان قد سجله في أكتوبر عند 11.1 بالمئة لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

في مايو الماضي، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في يونيو إلى 7.9 بالمئة.

كما انخفض التضخم الأساسي - وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - أيضًا بأكثر من المتوقع، حيث وصل إلى 6.9 بالمئة، من 7.1 بالمئة في مايو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار التضخم الأساسي عند 7.1 بالمئة.