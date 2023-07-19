العالم اليوم - 570 مليون دولار إيرادات STC الكويت في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 570 مليون دولار إيرادات STC الكويت في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:21 صباحاً - أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (STC) تحقيقها أرباحا صافية بلغت 16.1 مليون دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 6.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرحمن في تصريح صحفي إن إيرادات STC الكويت ارتفعت بنسبة 13.5 بالمئة لتصل إلى 174.6 مليون دينار (نحو 570 مليون دولار) خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة مع 153.8 مليون دينار (نحو 502 مليون دولار) إيرادات حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأضاف عبدالرحمن أن دخل الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بلغ حوالي 42 مليون دينار (نحو 137 مليون دولار) في فترة النصف الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي الموجودات بلغ مع نهاية الفترة 425 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) فيما بلغت حقوق المساهمين حوالي 228 مليون دينار (743 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة مزيد الحربي أن النتائج أثمرت عن نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.7 في المئة وارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 6.7 بالمئة في وقت وصلت قاعدة العملاء لدى (اس.تي.سي) إلى حوالي 2.5 مليون عميل مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وتأسست شركة الاتصالات الكويتية (اس.تي.سي) عام 2008 لتشغيل وإدارة شبكة المحمول والاتصالات المتنقلة الثالثة (جي.أس.أم) في دولة الكويت وأدرجت في بورصتها عام 2014.