العالم اليوم - بالفيديو.. مروحية روسية تدمر لغما أوكرانيا في البحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مروحية روسية تدمر لغما أوكرانيا في البحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 02:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام مروحية روسية من طراز "كا-27"، تعمل مع سفينة الدورية "سيرغي كوتوف"، بتدمير لغم أوكراني في البحر الأسود على بعد 180 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مضيق البوسفور في البحر الأسود.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو لتدمير اللغم الأوكراني العائم.

وكانت سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترا شمال شرقي مضيق البوسفور، قد عثرت على لغم بحري أوكراني عائم.

وعلى الأثر، قامت المروحية الروسية "كا-27" بتدميره بنيران المدافع الرشاشة.