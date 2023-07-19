جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول حضور بوتين لقمة بريكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 03:29 مساءً - قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة بريكس وذلك بناء على أمر متفق عليه بين الطرفين.

وتعقد قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس/آب. وسيمثل روسيا فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلا من الرئيس.

وكان الكرملين قد قال، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تبلغ جنوب إفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني “إعلان حرب”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه مع ذلك يدرك الجميع، دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين.

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.