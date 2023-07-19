العالم اليوم - تقدم روسي في خاركيف.. ومقتل 730 جنديا أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي في خاركيف.. ومقتل 730 جنديا أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 05:18 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تقدمت بعمق كيلومتر وطول كيلومترين على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى سيطرتها على محطة قطارات مهمة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "خلال النهار وصل تقدم الوحدات الروسية الى أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل الى كيلومترين على طول الجبهة. سيطرت الوحدات على محطة مولتشانوفو"، الواقعة على بعد أقل من 20 كيلومترا إلى الشمال من كوبيانسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من مجموعة القوات "الغربية" نفذت عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك.

وأضافت أنه "خلال يوم، تقدمت الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد في مقاطعة خاركوف".

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الضربات الجوية ونيران المدفعية أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركيف ونوفوسيلوفسكوي في لوغانسك.

وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية بيشانوي، في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في تلك المنطقة 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين و3 سيارات عسكرية ومدفع كراب بولندي الصنع وآخر من طراز غفوزديكا، إضافة إلى رادار "تي بي كيو- 50" أميركي الصنع.

ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، فقد بلغت خسائر أوكرانيا البشرية على المحاور كافة خلال يوم واحد حوالي 730 جنديا.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن قواتها شنت ليلا ضربة مكثفة لمواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا.

وأضافت أن الضربة تم تنفيذها بأسلحة عالية الدقة تطلق من البحر والجو، وشملت أيضا قاعدة "كاناتوفو" للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد.

وأكد التقرير أن كل الموقع المحددة للاستهداف تمت إصابتها وأن الضربة حققت هدفها.