العالم اليوم - 43 بالمئة نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 43 بالمئة نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 05:18 مساءً - ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة في دبي إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، بحسب سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تم ترخيص ما مجموعه 50 شركة جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، ما يمثل هذا زيادة بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت ترخيص 35 شركة.

وواصل سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي النمو، حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة قائمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي.

كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال النصف الأول من عام 2023.

وقام البنك الصناعي والتجاري الصيني بفرع سيدني، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بإصدار سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار أميركي.

وبشكل عام، نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 22.3 مليار دولار بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين والشركات المصدرة الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي، إيان جونستون: "نشهد رغبة كبيرة من المؤسسات المالية المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضورها وأنشطتها في المركز".