العالم اليوم - بريغوجين في "فيديو مظلم": ما يحدث في أوكرانيا "وصمة عار"

انتم الان تتابعون خبر بريغوجين في "فيديو مظلم": ما يحدث في أوكرانيا "وصمة عار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:22 مساءً - ظهر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الأربعاء، في مقطع فيديو وهو يرحب بمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا، ويقول لهم إنهم "لن يشاركوا الآن في حرب أوكرانيا".

وفي الفيديو، الذي نشر على قناة الخدمة الصحفية لبريغوجين في "تلغرام" ولم تتمكن "رويترز" بعد من التحقق من صحته، سُمع قائد المجموعة وهو يرحب بمقاتلي "فاغنر"، ويواصل هجومه المبطن على القادة العسكريين الروس.

وقال بريغوجين: "مرحبا يا رفاق. أهلا بكم في أرض بيلاروسيا".

ونظرا لأن الفيديو تم تصويره على ما يبدو بعد حلول ظلام الليل، فلم يمكن سوى تمييز هيئة بريغوجين.

وقال: "قاتلنا بشرف. قدمتم الكثير لروسيا. ما يحدث في الجبهة حاليا وصمة عار. لسنا بحاجة إلى المشاركة فيه" في إشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وطلب بريغوجين بعد ذلك من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين، وأمرهم بتدريب جيش بيلاروسيا واستجماع قوتهم من أجل "رحلة جديدة إلى إفريقيا".

وقال: "ربما سنعود إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت ما، عندما نكون على يقين من أننا لن نلحق بأنفسنا العار".

وتحدث رجل يعتقد أنه دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس "فاغنر"، بعد ذلك إلى الرجال.

وقال: "هذه ليست النهاية. هذه مجرد بداية لأكبر عمل في العالم سيتم تنفيذه قريبا جدا"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفل نجم بريغوجين في أعقاب قيادته تمردا قصير الأجل داخل روسيا في شهر يونيو الماضي، أنهاه اتفاق مع موسكو برعاية مينسك بتوجهه إلى بيلاروسيا.