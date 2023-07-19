العالم اليوم - برنت يتجاوز 80 دولار مجددا مدعوما بتراجع مخاوف الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:22 مساءً - تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل، الأربعاء، مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي، والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين، الثلاثاء، بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، الثلاثاء، إلى أن رفع أسعار الفائدة في الفترة التي تلي اجتماعه الأسبوع المقبل "ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".

على جانب العرض، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية، إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا وبنسبة 0.78 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس 36 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 76.05 دولار للبرميل.