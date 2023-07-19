العالم اليوم - محمد بن زايد: بحثت مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد: بحثت مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:22 مساءً - أبدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "سروره" بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبوظبي، الأربعاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما". كما ناقش الرئيسان "أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها". ووصل أردوغان إلى دولة الإمارات الثلاثاء، ترافقه حرمه السيدة أمينة أردوغان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محمد بن زايد: بحثت مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية .. في رعاية الله وحفظة